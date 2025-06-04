Путин присвоил Куренкову звание генерал-полковника
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Глава МЧС РФ Александр Куренков указом президента России Владимира Путина получил звание генерал-полковника. Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.
«Присвоить воинское звание генерал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в указе.
Документ был подписан 4 июня президентом РФ.
Куренков стал министром по чрезвычайным ситуациям в мае 2022 года. До этого он был заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова.
Ранее Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Антону Савченко. Его наградили посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.