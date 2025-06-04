Путин присвоил Куренкову звание генерал-полковника

«Присвоить воинское звание генерал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в указе.

Документ был подписан 4 июня президентом РФ.

Куренков стал министром по чрезвычайным ситуациям в мае 2022 года. До этого он был заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова.

Ранее Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО священнику Антону Савченко. Его наградили посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.