Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

Российский президент Владимир Путин 23 октября поучаствовал на XVII съезде Русского географического общества в Кремле, где предложил объявить следующий год в нашей стране Годом географии, сообщает Кремль .

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки, прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», — сказал Путин на XVII съезде Русского географического общества в Кремле.

Ранее сообщалось, что после заседания Русского географического общества Путин проведет заседание попечительского совета.

Участники заседания подведут итоги работы за последние пять лет и наметят траекторию развития до 2030 года, а приоритетные направления деятельности — до 2035-го.

