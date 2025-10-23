Путин прибыл на съезд Русского географического общества в Кремле

Участники заседания подведут итоги работы за последние пять лет и наметят траекторию развития до 2030 года, а приоритетные направления деятельности — до 2035-го. Путин отметил весомый вклад географов, топографов и метеорологов в победу в Великой Отечественной войне.

«Иногда целые огромные, крупные операции Второй мировой войны, да, наверное, ни одна из них не могли обойтись без помощи, поддержки, прямого участия этих специалистов. Как много инициатив сегодня реализуют поисковые команды. Они работают на самых труднодоступных территориях», — заявил Путин.

В этом году Русское географическое общество отмечает 180-летие. Российский лидер поздравил специалистов с этим праздником. Это одно из старейших географических обществ мира. Сообщество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за границей.

