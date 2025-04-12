Путин поздравил специалистов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики
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Президент России Владимир Путин поздравил специалистов и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Он пожелал им осуществления намеченных планов и всего наилучшего, сообщается на сайте Кремля.
«Самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», — сказал глава государства.
Президент назвал легендарным старт Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, а еще отметил, что это великий триумф страны.
По его словам, на сегодняшний день ракетно-космический комплекс РФ (РКК) решает сложные задачи, касающиеся вопросов укрепления научно-технического потенциала, улучшения производственной базы и наземной инфраструктуры. Кроме того, идет разработка передовых образцов техники, чтобы изучать и осваивать космическое пространство.
Путин подчеркнул, что космос — это сфера высочайшей глобальной конкуренции.
12 апреля отмечается Международный день авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства.