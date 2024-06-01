Путин поздравил россиян с 75-м Международным днем защиты детей

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей отметил, что для него важно, чтобы каждый российский ребенок рос в заботе и любви, здоровым и счастливым человеком, сообщает пресс-служба Кремля .

Глава государства отметил, что ежегодно Москва становится центром празднования Дня защиты детей. В этом году столица примет на праздник гостей со всей страны, а также из Беларуси и Китая. День защиты детей учредили в 1949 году, с того дня прошло уже 75 лет.

Для детей и их родителей проведут увлекательные экскурсии, подарят знакомство с интересными людьми, вручат сюрпризы и обеспечат дружеское общение. Для ребят также организуют походы в театр.

«Подчеркну, в нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», — заявил Путин.

Президент РФ также отметил, что значимый вклад в заботу о детях вносит Российский детский фонд. Он выразил признательность за весомый в клад в образование, просвещение, здравоохранение и творчество подрастающего поколения.

Ранее в Подмосковье праздник для детей организовали судебные приставы. Все воспитанники Малаховского детского туберкулезного санатория получили подарки.