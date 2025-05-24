Путин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием выхода первого номера

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Президент России Владимир Путин поздравил газету «Комсомольскую правду» со 100-летием с момента выхода первого номера. Он появился 24 мая 1925 года, сообщается на сайте Кремля .

Путин поздравил коллектив и ветеранов «Комсомольской правды». Президент признался, что любит газету за оптимизм и свежий взгляд.

«Ценю вашу патриотическую позицию, стремление всегда быть со своей страной и народом», — добавил Путин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием. Аналогичным образом поступил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.