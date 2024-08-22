Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области активистов

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Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух погибших в Курской области волонтеров «Народного фронта». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Российский лидер наградил Николая Ковалева и Давида Соколова. Они погибли в Курской области в результате обстрела ВСУ.

В документе отмечено, что сотрудники «Народного фронта» Ковалев и Соколов награждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Ранее СК возбудил дело по факту гибели двух активистов в Курской области. Ковалев и Соколов совершали гуманитарную миссию, когда по их машине был осуществлен удар со стороны ВСУ.