Российский президент Владимир Путин пошутил про порошки на пленарной сессии Форума будущих технологий. Он задал вопрос главе лаборатории Института органической химии имени Н. Д. Зелинского Валентину Ананикову, после чего собравшиеся засмеялись. Фрагмент трансляции опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк» .

Анаников рассказывал президенту, что еще в школьные годы любил изучать порошки под микроскопом. По словам химика, он пытался разглядеть в них химическую структуру.

«Какие порошки?» — сказал Путин, после чего участники засмеялись.

Химик улыбнулся и сказал, что изучал соду, соль и медный купорос.

В ходе форума Путин также озадачил ученую вопросом, сможет ли живая клетка долететь до Марса и вернуться обратно. Девушка ответила, что надежды на это есть, но «долго ли она там протянет — другой вопрос».