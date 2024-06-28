Путин поручил за 2 месяца определить порядок выплат военным контрактникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить порядок ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям контрактников. Согласно указу, опубликованному на портале официальной правовой информации, это нужно сделать за 2 месяца, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, компенсационная выплата положена всем контрактникам, которые заключили договор с Минобороны с 24 февраля 2022 года. Речь идет о тех, кто получает пенсию за выслугу лет, выплата которой была приостановлена, когда они поступили на военную службу.

Глава государства поручил правительству решить этот вопрос в течение двух месяцев, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Путин поручил оборонному ведомству интегрировать экономику Вооруженных сил в экономику страны. Он подчеркнул, что интеграция предполагает повышение эффективности военных расходов.