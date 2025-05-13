Путин пообещал посетить ресторан «Теремок»

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров пригласил президента России Владимира Путина посетить заведение. Глава государства заявил, что обязательно сделает это, как только у него появится возможность, сообщает ТАСС .

Диалог президента с основателем ресторана произошел на встрече «Деловой России». Путин отметил, что без всякой иронии принимает приглашение и воспользуется им по возможности. Он поблагодарил Гончарова.

«А там смотришь, и Павел Борисович (Титов, президент „Абрау-Дюрсо“ — ред.) не пожадничает», — с улыбкой добавил Путин.

Также во время встречи с представителями «Деловой России» президент назвал придурками власти некоторых западных стран, которые готовы вводить антироссийские санкции и вредить своим же государствам в попытке причинить ущерб Москве. По словам главы государства, санкции работают в ущерб этим странам.