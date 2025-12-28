сегодня в 16:50

Путин подписал законы об освобождении чиновников от ежегодных деклараций

Российский президент Владимир Путин подписал пакет законов, направленных на изменение системы отчетности о доходах, расходах и контроле за имуществом чиновников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Один из двух законов конкретизирует список лиц, которые обязаны сообщать о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также устанавливает порядок подачи таких сведений.

Кроме того, дополнительно уточняются полномочия подразделений, занимающихся предотвращением коррупционных и иных правонарушений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих ответственность за нарушение правил воинского учета.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.