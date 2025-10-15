Путин подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который усиливает ответственность иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельность. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В июле группа депутатов предложила к рассмотрению в Госдуме законопроект, вносящий изменения в статью 330.1 УК РФ. Они касаются уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

Законом исключается необходимость совершения иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для привлечения к уголовной ответственности. Теперь для этого достаточно одного правонарушения.

Кроме того, судимые за уклонение от обязанностей иноагентов будут вновь привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что не менее 40% иноагентов игнорируют порядок ведения деятельности и ограничения, которые предусмотрены российским законодательством. Нижняя палата парламента приняла закон, который ужесточит ответственность для иностранных агентов.

