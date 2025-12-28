Путин подписал закон об учете времени службы добровольцами на СВО в пенсии
Фото - © РИА Новости
Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок службы добровольца на СВО будет учитываться в пенсии за выслугу лет. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Документ предоставляет возможность учитывать время, проведенное в добровольческих отрядах, сформированных в соответствии с федеральным законом «Об обороне», при определении размеров выплат.
Время выполнения задач в составе данных подразделений в особых условиях будет учитываться по льготным правилам.
Закон вступит в силу 1 января 2026 года.
