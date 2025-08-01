Путин подписал закон о запрете отчуждения садовых и огородных участков от домов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает отчуждение садовых и огородных земельных участков отдельно от расположенных на них домов и построек, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Правовое регулирование отношений в сфере садоводства и огородничества осуществляется различными законодательными актами и носит «рассогласованный характер», а терминология не является единообразной. Закон устраняет этот пробел.

При этом нельзя создавать территории садоводства и огородничества на землях, признаваемых сельхозугодьями, а также в зонах, где такой вид деятельности прямо запрещен.

Собственникам садовых или огородных земельных участков запрещено отчуждать такой участок отдельно от расположенных на нем жилого дома, садового дома, хозяйственных построек и (или) гаража. Раздел садового или огородного участка допускается с соблюдением требований, установленных земельным законодательством.

Жители России любят проводить на даче летний сезон. Оказалось, что 16% граждан предпочитают не просто периодически приезжать в загородные дома, а жить там весь теплый период года.