Путин подписал закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям

Лиц, признанных виновными в вовлечении несовершеннолетних в диверсионную деятельность, ждет уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ появился на портале официального опубликования правовых актов. Он был подписан российским лидером 17 ноября. Закон вступил в силу.

Документ ужесточает уголовную ответственность за диверсии. Так, за склонение, вербовку или вовлечение подростков в совершение диверсий предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей либо пожизненное лишение свободы.

Также документ предусматривает изменения в статью 205.1 о содействии террористической деятельности. За совершение такого преступления можно получить такие же санкции, как в случае с вовлечением детей в совершение диверсий.

Кроме того, возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений снижен до 14 лет. Речь идет о содействии терроризму, организацию террористического сообщества, диверсию и т. д.

Идея ввести наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение детей в диверсии принадлежит депутатам Госдумы. Ранее они разработали соответствующий законопроект.

