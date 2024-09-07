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Путин по видеосвязи участвует в открытии новых объектов в Москве

Глава государства Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры столицы, сообщает пресс-служба Кремля.

В субботу в мегаполисе открывают кампус МГТУ им. Баумана, первую очередь кинопарка «Москино» и первый участок Троицкой линии метро.

Ранее Путин онлайн поздравил москвичей с Днем города. Он сказал, что столица является одним из лучших мегаполисов в мире.

Москве исполнилось 877 лет. Праздничные мероприятия в честь Дня города проходят 7 и 8 сентября в центре столицы, парках, культурных центрах и на районных площадках.