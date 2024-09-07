Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
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Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Мероприятие проходит в столичном концертном зале «Зарядье», сообщает пресс-служба Кремля.
«Москва, бесспорно, один из лучших мегаполисов мира, — мы можем говорить это с уверенностью, — и по качеству жизни, и по возможностям для самореализации ее жителей», — сказал глава государства.
Он добавил, что в мегаполисе есть новаторские производства, работают научные и образовательные центры, которые гармонично сочетаются с музеями, концертными залами, духовными и историческими святынями.
Столица также стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а ее предприятия нарастили выпуск продукции для нужд СВО, подчеркнул Путин.
По его словам, открытость и гостеприимность Москвы отмечают как в России, так и в других странах.
Москве исполнилось 877 лет. Праздничные мероприятия в честь Дня города проходят 7 и 8 сентября в центре столицы, парках, культурных центрах и на районных площадках.