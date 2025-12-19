Путин ответил, есть ли бог

Президент России Владимир Путин на Прямой линии заявил, что не сомневается в том, что Господь есть. Так он ответил на вопрос журналиста из Якутии, упомянувшего шевроны «Мы русские. С нами Бог», которые российские военные носят в зоне специальной военной операции.

Журналист поинтересовался у президента, какую нашивку он бы выбрал, если бы находился на СВО. Путин подчеркнул, что разницы в том, в какого бога верят люди на фронте, нет, потому что всех российских армейцев объединяют общие ценности.

«Какая разница, когда под пулями сидят, какого вероисповедания. Знаете, как шутят, если Господь есть, а я в этом не сомневаюсь, он не знает, что люди разделились на церкви. Нас объединяют общие традиционные ценности», — высказался Путин.

По словам Путина, в России будут принимать все доступные меры для укрепления единства народа.

Прямая линия президента России совмещена с его большой пресс-конференцией и проходит 19 декабря в Гостином дворе.

В ходе мероприятия Путина также спросили, где, на его взгляд, сейчас находится душа советского лидера Иосифа Сталина — «в раю или в аду».

