Путин оценил идею собирать ДНК-материалы у контрактников

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение собирать ДНК-материалы у всех российских контрактников. Он положительно оценил эту идею, сообщает РИА Новости .

Владимир Путин провел заседание с членами совета по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе него глава АНО «Комитет семей воинов отечества» Юлия Белехова предложила, чтобы российские военнослужащие при подписании контракта в обязательном порядке сдавали ДНК-материалы.

Российский лидер назвал данное предложение хорошим. Он также отметил, что профильные ведомства продумают, как именно его можно воплотить в жизнь.

По его словам, сдача ДНК будет защищать интересы российских контрактников в различных сферах. В том числе это касается вопросов материального характера и жилищных.

Ранее в Кремле заявили, что россияне активно подписывают контракт с Минобороны России. Кроме того, там отметили, что о проведении мобилизации речи не ведется.