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Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади.

Ранее глава государства отметил, что в России отмечают День Победы как самый главный праздник.

«Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий», — добавил президент.

Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов Великой Отечественной, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом, заявил Путин.

Парад Победы начался на Красной площади столицы в 10 часов. Открыли его вносом Знамени Победы. На трибунах собрались представители власти РФ, зарубежные гости, ветераны ВОВ и участники СВО. Принял парад министр обороны РФ Андрей Белоусов. В параде принимает участие более 11,5 тыс. военных ВС РФ, ФСБ, Росгвардии, зарубежных армий и т. д.