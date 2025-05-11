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Путин не сдержал слез при просмотре фильма про войну «В списках не значился»

Президент России Владимир Путин не смог сдержать слез во время просмотра фрагмента фильма «В списках не значился». Кинокартину главе РФ показали во время посещения Музея Победы на Поклонной горе, где организовали просветительский марафон «Знание. Первые», видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Финальную сцену фильма Путин смотрел особенно внимательно. В один момент у него на глазах появились слезы.

По записи видно, что президента России зацепил фильм и заставил растрогаться.

Ранее сообщалось, что ветеран ВОВ из Домодедово Евгений Знаменский смотрел Парад Победы вместе с Путиным. Рядом находились первые лица стран-гостей.