Путин назвал россиян большой сплоченной семьей
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Глава российского государства Владимир Путин назвал россиян большой сплоченной семьей, в которой и заключаются успехи страны, сообщает ТАСС.
В четверг президент выступил на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».
«Реальная помощь важна, но важна и содержательная сторона этого дела. Важна сама помощь, она подчеркивает, что все мы — одна большая, мощная, сплоченная семья. И в этом — залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», — сказал Путин.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» открылся 5 декабря. В это день в России отмечают День добровольца. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам для мира на Украине на прежних условиях. По словам президента РФ, он ставил для Украины не условия для переговоров, а условия мира.