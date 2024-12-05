Путин назвал россиян большой сплоченной семьей

В четверг президент выступил на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

«Реальная помощь важна, но важна и содержательная сторона этого дела. Важна сама помощь, она подчеркивает, что все мы — одна большая, мощная, сплоченная семья. И в этом — залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», — сказал Путин.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» открылся 5 декабря. В это день в России отмечают День добровольца. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам для мира на Украине на прежних условиях. По словам президента РФ, он ставил для Украины не условия для переговоров, а условия мира.