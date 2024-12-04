Путин прокомментировал «достаточно высокую» инфляцию в России

Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что инфляция в стране находится «на достаточно высоком уровне». По словам главы государства, в годовом выражении она составляет 8,8%.

Путин отметил, что для решения проблемы с инфляцией требуется скоординированная работа Центробанка и правительства. По словам президента, это не призыв или пожелание, а «прямое руководство к действию», о чем в курсе в Банке России и в самом кабинете министров.

«Пока она (инфляция — ред.) находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, о которых я уже упоминал. У нас это 8,8 процента в годовом выражении», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что задача России — закрепиться на траектории долгосрочного и устойчивого экономического роста, а также сформировать качественную инвестиционную динамику в реальном секторе. Этого нужно достичь путем повышения производительности труда и модернизации производства.