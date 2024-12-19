Путин назвал число проживающих в России украинцев

В России проживают миллионы украинцев, столько же, сколько на Украине, а может и больше, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. Об этом сообщает РИА Новости .

«Мне кажется, что украинцев уже в России проживает если не столько же, сколько в Украине, а может, даже больше», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что имел в виду тех людей, которые проживают на новых территориях и в Крыму. Также сюда относятся те украинцы, которые переехали в РФ.

Глава государства отметил, что речь идет о миллионах людей.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Российский лидер отвечает на вопросы граждан и журналистов, в том числе из зарубежных стран.

Ранее Путин отметил, что РФ готова вести переговоры в том числе и с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако подписывать что-либо можно будет только с тем, кто является легитимным.