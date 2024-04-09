Путин командировал Файзуллина в зону паводка в Оренбуржье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отправил в Оренбуржье министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина с целью проинформировать население о восстановлении жилья, пишет ТАСС .

По словам Пескова, глава государства принял соответствующее решение после телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.

«По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры», — заявил Песков.

В первую очередь речь идет о восстановлении жилья, разрушенных и размытых дорог в регионе. При этом власти окажут помощь с восстановлением как уже известных случаев утрат, так и тех, что еще будут установлены во время устранения последствий паводка.

Ранее в Оренбурге ввели режим ЧС из-за критического уровня воды. За ситуацией следят сотрудники МЧС.