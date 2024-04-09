Сирена прозвучала в Оренбурге на фоне критического уровня воды в реке Урал

В Оренбурге в 10:40 по местному времени прозвучала сирена, в городе действует режим ЧС из-за паводка, сообщается в Telegram-канале администрации областного центра.

В реке Урал в черте города уровень воды почти достиг опасной отметки, сейчас он составляет 897 см.

Власти Оренбурга напоминают о необходимости срочной эвакуации для всех, кто находится в зоне возможного подтопления.

В эту зону вошли СНТ, которые находятся в поймах Урала и Сакмары. Среди них — СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, поселок им. Куйбышева и др.

В администрации Оренбурга отметили, что ситуация с паводком в городе продолжает ухудшаться. Вода в обеих реках по-прежнему прибывает, захватывая все больше территорий в потенциальных зонах подтопления.