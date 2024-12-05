Путин исполнит новогодние желания троих детей в рамках акции «Елка желаний»

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В четверг глава государства традиционно выбрал 3 открытки на специальной елке, установленной на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

Автором первой открытки стала 10-летняя Маргарита Руцинская из Белгородской области. Школьница мечтает испытать свои силы в качестве пилота на авиационном тренажёре.

«Это совсем не сложно реализовать. Сделаем обязательно», — с улыбкой пообещал Путин.

Вторую открытку заполнила 12-летняя жительница Подмосковья Таисия Леонова, которая мечтает посетить репетицию знаменитого Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. В ответ глава государства пообещал девочке, что она сможет не только посмотреть, но и принять участие в репетиции первого в мире профессионального хореографического коллектива.

Автором третьей открытки стала 15-летняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики (ДНР), которая мечтает побывать в Петербурге. Путин заверил подростка, что она обязательно побывает в Северной столице.

Ранее Владимир Путин назвал россиян большой, мощной и сплоченной семьей, в которой и заключаются успехи страны.