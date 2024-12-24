Путин исполнил мечту белгородской девочки в рамках акции «Елка желаний»

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с 10-летней Маргаритой Руцинской из Шебекина Белгородской области. Девочка стала участницей благотворительной акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства исполнил мечту давнюю школьницы — она смогла совершить тренировочный полет на авиатренажере Sukhoi Superjet 100.

Школьница впервые приехала в столицу. Вместе с родителями девочка посетила национальный центр «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Для нее провели вертолетную экскурсию по Подмосковью.

В начале декабря на площадке Международной премии #МыВместе Путин присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей.

Акция «Елка желаний» проводится в стране с 2016 года. В прошлом сезоне с помощью нее было исполнено свыше 106 тыс. желаний.