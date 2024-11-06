Путин исключил экс-замглавы МО Иванова из совета фонда «Защитники Отечества»

«Исключить Иванова Т. В., Матыцина О. В., Пантелеимона (Шатова А.В.) и Турчака А.А.», — говорится в указе.

В этом же документе глава государства включил в наблюдательный совет фонда митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, министра спорта Михаила Дегтярева и первого зампредседателя Совфеда Владимира Якушева.

Экс-замминистра обороны Иванова задержали в конце апреля. Его вместе с подельником обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о сумме около 1 млрд рублей.

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на восемь автомобилей и два мотоцикла по делу Иванова. Среди арестованных машин — Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG. В этом списке один ретро автомобиль 1967 года выпуска, мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и Triumph Thunderbird storm ABS.