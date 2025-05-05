«Путешествие в ад»: американец после попытки суицида решил стать священником

После сложной хирургической операции под общим наркозом житель Калифорнии поделился опытом, который он описывает как «путешествие в ад». Причиной этого ужасающего «турне» стала попытка суицида, сообщает «Царьград» .

По информации Daily Mail, в 1998 году, находясь под влиянием наркотических веществ, мужчина подумал, что им завладел злой дух, и предпринял попытку покончить с собой. К счастью, врачи успели вовремя оказать ему помощь. Именно во время операции, по его словам, и произошло это «путешествие».

Американец рассказал, что на короткое время он оказался в месте, где земля была абсолютно лишена растительности, представляя собой лишь каменистую поверхность, окруженную скалами пурпурно-красного оттенка. Вместе с ним там находились другие души, испытывавшие одновременно страх, вину и стыд. За муками грешных душ, по словам мужчины, наблюдали безмолвные фигуры, облаченные в плащи.

«Просто оказываешься в этой агонии, при этом не имея возможности общаться с другими», — поделился он.

Вся эта «экскурсия» заняла около 20 минут, несмотря на то, что в бессознательном состоянии он провел примерно 8 часов. Все это время его мать возносила молитвы о его спасении. Мужчина уверен, что именно это сыграло решающую роль в его возвращении к жизни. После выздоровления он решил посвятить себя служению в качестве пастора.

То, что мужчина увидел в «аду», произвело на него очень сильное и пугающее впечатление. Он заявил, что «не пожелал бы и злейшему врагу» испытать подобное.