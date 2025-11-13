Пушистый инспектор проверил оборудование нефтяников в ЯНАО

К сотрудникам Восточно-Мессояхского месторождения в ЯНАО наведался песец, проявив интерес к их оборудованию. Снимок любопытного зверька разместил в социальной сети «ВКонтакте» блогер-нефтяник Антон Булковский, сообщает «Север-Пресс» .

«В процессе исследования сотрудники настраивают прибор, а затем отходят в сторону, пока происходит съемка. Именно в этот момент к оборудованию подошел зверек, привлеченный мерцанием лампочек», — написал он.

Фотографию сделал его коллега.

Объектом внимания песца стал беспроводной комплекс цифровой радиографии. Он применяется для контроля качества сварных соединений трубопроводов. Этот прибор позволяет обнаруживать дефекты, способные вызвать коррозию и поломку оборудования.

