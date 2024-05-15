Пушилин назвал розовых фламинго туристическим достоянием ДНР

Пушилин: в Донбассе можно встретиться с розовыми фламинго

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что в Донбассе можно встретиться с розовыми фламинго. По его словам, обычно они обитают в национальном природном парке «Меотида», сообщает Общественное Телевидение России .

Пушилин также отметил, что в советское время на берегу Азовского моря располагались пионерские лагеря, курорты, санатории. Сейчас эту сферу планируется возродить.

«Это полезно, потому что большое содержание йода <…> очень полезно, это является чуть ли не исцеляющим свойством нашего Азовского моря», — подытожил глава ДНР.

Руководитель региона уверен, что одним из туристических достояний республики станут розовые фламинго. Пушилин обратил внимание, что путешественников также могут привлечь и другие местные достопримечательности.