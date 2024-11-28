Пулеметчик ВСУ по ошибке расстрелял 20 сослуживцев с российских позиций

Украинский пулеметчик перепутал окопы и воевал за российских военных, уничтожив около 20 своих солдат, пишет RT со ссылкой на военкора Александра Симонова.

По словам журналиста, в 2022 или 2023 году в российский окоп во время боя заскочил украинский пулеметчик и открыл огонь по своим. Он уничтожил около 20 своих сослуживцев, думая, что защищает свои позиции.

«Наши же считали, что это просто незнакомый русский пулеметчик и обрадовались подкреплению, подавали ему боеприпасы», — сказал Симонов.

Пулеметчика взяли в плен и предложили ему воевать и дальше за Россию, но он отказался, резюмировал военкор.

Ранее ВСУ открыли огонь по собственному наемнику из Великобритании, попавшему в плен к российским военным.