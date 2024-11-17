«Пул №3»: вторую за полгода «рыбу Судного дня» выбросило на берег

Вторую «рыбу Судного дня» выбросило на берег за полгода. Ее заметили на побережье в американской Калифорнии, сообщает Telegram-канал « Пул №3 ».

Речь идет о редкой ремень-рыбе. Она плавает на глубине и, согласно поверьям, является предвестницей стихийных бедствий и катаклизмов. По этой причине называется рыбой Судного дня или вестницей Апокалипсиса.

Опасного морского обитателя обнаружили на пляже на юге Калифорнии. В прошлый раз «рыбу Судного дня» замечали на побережье Японии в 2011 году. Через несколько месяцев после этого там произошло сильное землетрясение.

Ранее климатолог Андрей Киселев сказал, что за 45 лет количество природных катаклизмов увеличилось в три раза. Это происходит из-за изменения климата.