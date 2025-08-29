Публицист Несмиян, адвокат Кузнецов, активистка Кривцова стали иноагентами
В реестр иностранных агентов в РФ в пятницу были включены активист Юрий Бобров, активистка Ирия Везикко, активистка из Архангельска, журналистка Олеся Кривцова, журналист Евгений Кротенко, адвокат Борис Кузнецов, публицист и блогер Анатолий Несмиян (El Murid), сообщается на сайте Минюста страны.
Все они проживают за пределами страны. Также они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, публиковали недостоверные данные, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, выступали против СВО.
Также Бобров, Везикко взаимодействовали с иноагентами и СМИ-иноагентами.
Ранее журналистку телеканала «Дождь»* Анну Монгайт**, которую обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, объявили в международный розыск.
*Телеканал и ООО, выполняющие функции иноагента в России, а также нежелательная организация.
**Признана физлицом-иноагентом в РФ.