Публикация в СМИ вынудила Ozon вернуть продавцу iPad деньги за коробку с мылом

Маркетплейс Ozon вернул продавцу iPad 94 тысячи рублей после того, как покупатель оформил возврат, якобы сделав выбор в пользу более дешевой техники, но в вернувшейся коробке оказалась не дорогостоящая техника, а пять кусков мыла, сообщает Life.ru .

Изначально Ozon отказывался возвращать деньги, ссылаясь на то, что товар с самого начала был упакован неправильно. Но после публикаций в СМИ в компании изменили мнение, вернули деньги и обещали разобраться в ситуации.

«Мы связались с продавцом и возместили ему стоимость товара. Со своей стороны проведем внутреннее расследование, чтобы выявить, на каком этапе могла произойти подмена товара. Сделаем все возможное, чтобы не допустить подобные ситуации в будущем», — заверили в Ozon.

Предварительно известно, что продавец отправлял свою технику в пункт выдачи в Мурманской области. Но спустя время покупатель оформил возврат, а вместо iPad владельцу пришло мыло в коробке, закрученной на шурупы.

В какой момент и кем был подменен гаджет, теперь выясняется.