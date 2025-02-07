Психотерапевт: тесноту в транспорте мозг воспринимает как угрозу

Ограниченное пространство наш мозг воспринимает как потенциальную опасность, отсюда боязнь тесноты в транспорте, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Теснота в транспорте — это распространенная проблема, вызывающая стресс и дискомфорт. Это связано как с физиологическими, так и с психологическими причинами. Ощущение угрозы является одним из основных факторов: ограниченное пространство наш мозг воспринимает как потенциальную опасность, активируя инстинкт самосохранения», — сказала Крашкина.

Она добавила, что социальное давление усиливает стресс, так как близкий контакт с незнакомыми людьми заставляет нас осознавать, что мы находимся под наблюдением.

«Это может вызвать чувство уязвимости. Физиологические реакции, такие как учащенное сердцебиение, потливость и мышечное напряжение, усиливают дискомфорт. Кроме того, ограничение свободы и невозможность контролировать ситуацию только повышают уровень тревожности», — отметила психотерапевт.

Крашкина разъяснила, что реакция тела на тесноту имеет эволюционные корни. В древности человек воспринимал ограниченные пространства как потенциально опасные, что активировало инстинкт самосохранения.

«Организм готовился к действию через выброс адреналина и кортизола, что вызывало учащенное сердцебиение и повышение давления. Сегодня этот механизм сохраняется. Симпатическая нервная система активируется в стрессовых ситуациях, усиливая чувствительность к окружающей обстановке. Это приводит к ощущению дискомфорта, даже если реальной угрозы нет», — рассказала специалист.