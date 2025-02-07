Психотерапевт рассказала, как «перезагрузить» свой понедельник

Психотерапевт: понедельник - не повод для стресса, а шанс для достижения целей

Понедельник можно превратить из «тяжелого дня» в возможность для нового старта, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Понедельник действительно можно превратить из "тяжелого дня" в возможность для нового старта. Все зависит от вашего восприятия и настроя. Чтобы настроиться на позитив, важно осознанно выбирать подходящие установки», – сказала Крашкина.

Она посоветовала воспринимать понедельник как новый старт: возможность начать что-то новое, изменить привычки или реализовать интересные идеи. Можно напоминать себе, что что именно человек сам управляет своим временем. Это позволит чувствовать меньше давления и лучше контролировать день.

«Видьте в каждом дне шанс для достижения целей. Даже понедельник может стать временем вдохновения и прогресса. Установите намерение быть открытым к новым возможностям и взаимодействиям. Это поможет создать позитивную атмосферу на работе и дома. Выбирайте позитив: помните, что ваше настроение зависит от ваших мыслей. Сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость», – рассказала психотерапевт.

Крашкина также посоветовала убедить себя, что каждый достоен успеха и способен справляться с любыми вызовами недели. Когда человек осознает, что понедельник — это просто еще один день, наполненный возможностями, а не повод для стресса, его восприятие начнет меняться.

Постепенно внедряя эти установки, получится встречать каждую неделю с уверенностью и спокойствием, заключила эксперт.