Психотерапевт рассказала, как можно мягко отказать человеку в просьбе

Психотерапевт: чтобы мягко и уважительно отказать, фокусируйте внимание на себе

Отказ человеку в какой-то его просьбе или предложении может быть мягким и уважительным, без перехода на личности и нарушения своих границ. Об этом РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Например, человек предложить встретиться, но в настоящий момент у его знакомого нет времени или сил на это.

«Отказать можно мягко и уважительно, не переходя на личности и не нарушая свои границы. Для этого важно говорить честно, но лаконично. Например, можно сказать: “Сейчас мне нужно время для себя, я не готов к встрече”. Такая формулировка позволяет донести свои чувства, не переходя на обсуждение поведения другого человека», – сказала Крашкина.

Она отметила, что лучше избегать прямых обвинений или резких формулировок, чтобы не вызвать защитную реакцию собеседника.

«Если вы хотите сохранить отношения, но не готовы к встрече прямо сейчас, можно предложить альтернативу: “Давай отложим нашу встречу на более подходящее время, чтобы я смог лучше сосредоточиться”. Это помогает сохранить диалог, но при этом уважает ваши текущие потребности», – рассказала психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что важно использовать «я»-сообщения, например: «Мне сейчас сложно общаться, и мне нужно немного времени для себя».

Такие фразы фокусируют внимание на вас, а не на негативных аспектах другого человека, заключила психотерапевт.