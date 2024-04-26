Психотерапевт Крашкина: для дружеского развода нужен высокий уровень самооценки

Чтобы расстаться с супругом по-дружески, необходим высокий уровень самооценки, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Поэтому главное, чтобы социальная, спортивная, интеллектуальная адаптации были высокими. Развод — всегда очень тяжелое и истощающее событие в жизни любого человека, которое ломает жизненные стереотипы, уровни ответственности и может приводить к проблемам со здоровьем», — сказала Крашкина.

Не секрет, что кто-то из супругов, чаще женщина, делегирует ответственность за материальное благосостояние, отметила врач.

«Супруга остается дома хранительницей очага, заботы, внимания, тепла, уюта и становится через неопределенное количество лет брака полностью социально дезадаптированной. Трансформация в силу карьерного, материального благополучия или характера логических изменений действительно может приводить к тому, что тот, кто занимает главенствующее положение в семье, может находить себе какое-то любовное увлечение», — уточнила психотерапевт.

По словам Крашкиной, если второй супруг при этом остается социально адаптированном человеком, то это подразумевает достаточный уровень самооценки, чтобы развод прошел спокойно и разумно.

«Исключая случаи тяжелых физических страданий, каждый человек должен думать о своей социальной адаптации. То есть каждый должен иметь какой-то свой источник материального благополучия на основе той работы, которой он мог бы заниматься. Не обязательно речь идет о том, что ты наравне с мужем должна быть главой какого-то департамента, корпорации», — рассказала врач.

Она пояснила, что у каждого может быть свой вариант деятельности. К тому же сейчас есть варианты дистанционный работы.

«Конечно, женщины, которые несут на себе основную нагрузку в семье, часто еще и подчиняют свою жизнь больше заботе о семье и воспитанию детей, чем каким-то карьерным построением. Но, к сожалению, это может быть чревато тем, что женщина, которая погружается в заботу о семье, становится более истощенной, израсходованной», — констатировала специалист.

Заботясь о муже, его питании, о том, как он выглядит, женщина может прийти к тому, что ее внешний вид будет кардинально отличаться от вида супруга, заключила Крашкина.

Ранее православный олигарх Герман Стерлигов заявил, что развелся с супругой, которую вместе с дочерью Пелагеей объявил «еретичками» и «пущеницами». Он также добавил, что лишил наследства своих детей-«еретиков» — сыновей Арсения и Пантелеймона.

При этом его жена утверждает, что никакого развода не было, а в семье просто случились разногласия на религиозной почве.