Психотерапевт дала советы, как не ругаться с партнером из-за денег

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Психотерапевт Юлия Морозова считает, что контроль собственных эмоций поможет не усугубить любой конфликт между партнерами, в том числе финансовый. По ее словам, для успокоения в таких ситуациях следует практиковать глубокое дыхание, сообщает «Секрет фирмы» .

Специалист отметила, что во избежание ссор из-за денег следует найти баланс между экономией и развлечениями. Морозова посоветовала парам обсуждать совместный бюджет, чтобы была возможность распределить расходы и доходы.

«Будьте честными и открытыми друг с другом в финансовых вопросах, делитесь информацией о доходах, расходах и планах, чтобы избежать недопонимания и скрытых проблем», — порекомендовала психотерапевт.

По словам Морозовой, также можно создать общий счет, который партнеры будут пополнять поровну.