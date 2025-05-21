Психологические травмы или нужда: зачем девушки пытаются продать девственность?

Клинические психологи Ольга Ромашина и Дарья Яушева считают, что продажа девственности нередко связана не только с бедностью, но и с психологическими травмами, социальной уязвимостью и нарушенными психологическими границами, сообщает Постньюс .

Продажа девственности может быть следствием не только острой нужды, но и глубоких психологических проблем.

Ромашина отметила, что на такой шаг нередко идут девушки, испытывающие отвращение к своему телу или нехватку внимания.

«Иногда это форма протеста или способ притупить боль от эмоционального одиночества. Не стоит исключать и бедственное финансовое положение — особенно в семьях, где нет доступа к базовым благам», — пояснила психолог.

Яушева подчеркнула, что чаще всего речь идет о подростках 14–18 лет, особенно из неблагополучной среды: сиротах, детях без поддержки взрослых. В группе риска также подростки с расстройствами аутистического спектра: им сложно распознавать сигналы опасности и выстраивать личные границы.

«Некоторые чувствуют отчуждение от своего тела — как будто оно им не принадлежит. В таком состоянии человеку проще принять мысль, что телом можно «распорядиться» как вещью, например, продать», — сказала эксперт.

Психологи подчеркнули, что за решением продать невинность всегда стоит комплекс причин. Важно не осуждать, а понять и вовремя вмешаться, если речь идет о подростке.