Психологи системы-112 Подмосковья помогли более 1,1 тыс раз

Психологи областной Системы-112 с начала 2026 года более 1,1 тысячи раз подключались к обращениям жителей Подмосковья. За десять лет работы службы помощь специалистов потребовалась свыше 46 тысяч раз, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Специалисты психологической службы подключаются к работе в экстренных ситуациях, когда человек находится в состоянии сильного стресса. Они помогают заявителю успокоиться, сориентироваться в происходящем и принять необходимые меры до прибытия экстренных служб. Психологи остаются на связи с человеком вплоть до приезда помощи.

Особое внимание уделяется обращениям, связанным с угрозой жизни и здоровью. Нередко специалистам приходится работать с людьми в суицидальном состоянии. Причинами могут быть тяжелые заболевания, утрата близких, зависимость, острые стрессовые ситуации или семейные конфликты. Каждый случай рассматривается индивидуально, заявителям оказывают всестороннюю профессиональную поддержку.

Психологи круглосуточно дежурят в центрах обработки вызовов и входят в состав смен. В среднем каждый специалист более 20 раз в сутки участвует в работе с обращениями, помогая стабилизировать эмоциональное состояние граждан и предотвращать трагические последствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.