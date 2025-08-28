Психолог заявила, что партнеры с равным достатком имеют более крепкие отношения

«Периодически ко мне приходят на консультацию женщины, которым богатые мужья изменяют, им, конечно, это не нравится, они несчастливы. Но все равно считают, что лучше так, чем оказаться без того уровня комфорта, того достатка, к которому уже привыкли. Из двух зол они выбирают для себя наименьшее», — отметила специалист в эфире радио Sputnik.

В парах, где зарабатывает больше женщина, в основном есть разница в возрасте или установка, что партнер женского пола становится основным добытчиком, а мужчина должен быть толерантным, не агрессивным и не лидерским.

Так, по мнению Лысаковой, люди с примерно равным достатком имеют намного больше шансов на положительный и счастливый союз, так как выбирают сразу равных себе партнеров. Более того, раньше в селах и деревнях пары создавались по принципу социального равенства. Если его нет, могут начинаться конфликты на почве недостатка денег, а потом неудовлетворенность и тревожность будут выливаться в скандалы, а может и в разрыв отношений.