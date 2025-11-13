Психолог Верчинова рассказала, как наладить отношения с подростком

Клинический психолог, гипнотерапевт и энергопрактик Лариса Верчинова объяснила, как родителям выстроить гармоничные отношения с подростками, подчеркнув важность уважения к самостоятельности ребенка, сообщает «ФедералПресс» .

По ее словам, многие родители продолжают воспитывать подростков по старым схемам, не учитывая их взросление. Подросток — самостоятельная личность, а не проект родителей, и задача взрослых — помочь ему сформироваться.

Эксперт посоветовала отказаться от постоянных расспросов и заменить их искренним интересом. Вместо упреков по поводу оценок или друзей, Верчинова рекомендовала спрашивать, с какими трудностями столкнулся подросток, и предлагать помощь. Она подчеркнула, что важно дать ребенку право на ошибку и позволить ему самостоятельно справляться с последствиями своих поступков.

Особое внимание специалист уделила атмосфере принятия в семье. Подросток должен знать, что дома его поддержат, а не накажут. Верчинова также посоветовала искать общие интересы вне учебы — вместе смотреть фильмы, слушать музыку или посещать концерты, даже если вкусы не совпадают.

Как подчеркнула психолог, эмоциональная стабильность родителей необходима для здоровых отношений с подростком. Переходный возраст — это совместная работа, основанная на уважении и поддержке самостоятельности ребенка.

