Психолог Тарасова рассказала, как распознать абьюзивный коллектив и защитить себя

Психолог и коуч Дарья Тарасова объяснила, как определить абьюзивную атмосферу в коллективе и что делать, если работа вызывает постоянный стресс и тревогу, сообщает Nord-News .

Абьюзивная рабочая среда может проявляться не только в открытой грубости, но и в скрытых формах давления. Тарасова уточнила, что к признакам токсичного коллектива относятся пассивная агрессия, манипуляции, обесценивание и выдавливание сотрудника. Например, коллеги могут игнорировать идеи, перебивать на совещаниях или создавать ощущение, что человек лишний.

Эксперт отметила, что тревога перед началом рабочего дня, постоянная самопроверка переписок и избегание общения с определенными коллегами — явные сигналы нездоровой атмосферы. Если сотрудник регулярно испытывает неприятные эмоции, это не преувеличение, а повод задуматься о своем положении.

Тарасова посоветовала несколько практик для поддержки: представить, что бы вы посоветовали другу в подобной ситуации, написать письмо без отправки, чтобы снизить внутреннее напряжение, и зафиксировать собственные ценности, такие как уважение и честность.

По ее словам, если попытки изменить ситуацию не приводят к результату, а работа продолжает вызывать опустошение, то лучше задуматься о смене коллектива, ведь каждый имеет право на безопасную и уважительную профессиональную среду.

