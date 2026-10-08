Психолог связал страх зумеров перед лифтами с повышенной тревожностью

Клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин объяснил, что боязнь лифтов у зумеров может указывать на повышенную тревожность и нежелание мириться с ограничениями, сообщает «Абзац» .

По наблюдениям специалиста, некоторые представители поколения зумеров плохо реагируют на ограничения. В лифте человек стеснен в движениях и должен соблюдать осторожность. Повышенная возбудимость и невозможность изменить ситуацию могут вызвать страх, а поездка в одиночестве — дискомфорт.

«Им постоянно нужна какая-то опора, которую они получают через экраны гаджетов или через общение с кем-то. Представители данного поколения по большей части боятся остаться один на один с собой в замкнутых пространствах лифтов, поэтому они обошли этот страх постоянным контактом в сообщениях либо листанием ленты соцсетей. Это еще раз говорит о трудностях в преодолении одиночества и неопределенности», — рассказал Мелехин.

Психолог также связал боязнь лифтов с недостаточной когнитивной гибкостью — умением быстро менять ситуацию и искать опору внутри себя. Лифт не оставляет пространства для маневра, что может усиливать страх.

По словам специалиста, некоторых молодых россиян может смутить и слишком низкая скорость лифта. Он назвал это проявлением когнитивной капризности.

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