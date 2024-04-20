Психолог Сухова рассказала о фразах, выдающих «больные» отношения

Психолог Анна Сухова отметила, что есть фразы, которые могут говорить о доверительных и уважительных отношениях, а есть те, которые говорят о «больных». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Больным» эксперт назвала отношения, когда между партнерами негатив и агрессия преобладают над положительными чувствами.

«Это может привести к дальнейшим фатальным конфликтам и негативным последствиям для обоих партнеров. Необходима работа над собой, общение и компромиссы для того, чтобы создать здоровые и вменяемые отношения», — сказала Сухова.

Психолог отметила, что чаще всего в таких отношениях можно услышать фразы «Ты всегда так делаешь!», «Почему ты никогда не слушаешь меня?», «Я устал (-а) от тебя и твоих проблем», «Ты всегда прав (-а), а я всегда не прав (-а)?», «Мы всегда ссоримся из-за одной и той же вещи» и т. д.

По ее словам, данные фразы отражают недовольство, обиду, уязвленность и разочарование. Чтобы избежать подобных отношений, партнерам необходимо открыто общаться, выражать чувства и потребности, а еще уметь слушать и уважать. Также следует избегать критики и обвинений, показывать поддержку, больше времени проводить вместе.

«Если у вас возникают трудности в общении, есть проблемы в отношениях, обратитесь к специалисту», — заключила Сухова.