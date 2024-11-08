Психолог советует поговорить с ребенком, если он рисует лишь красным или черным

Если родители испытывают беспокойство, когда видят преобладание красного или черного цветов в рисунках ребенка, то им стоит поговорить с ним, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Софья Матвеева.

«Многим детям нравится рисовать более яркими и контрастными цветами, такими как красный или черный. Если вы испытываете беспокойство, когда видите преобладание этих цветов в рисунках, поговорите с ребенком. Возможно, ему просто нравится черный цвет, а может это основной цвет его любимого персонажа или игрушки», — сказала Матвеева.

Она добавила, что бывает и более простое объяснение — ребенок рисует тем карандашом, который лучше заточен или удобнее лежит в руке.

«Обратите внимание на детали рисунка. Если вы видите острые предметы, например, у персонажа есть когти и клыки, обсудите с ребенком его работу. „Как ты думаешь, зачем ему нужны такие большие зубы?“, „Кто может жить в доме с таким высоким забором?“. Зачастую дети весьма последовательны в своем творчестве, поэтому не стоит удивляться, что у тигра есть острые когти и острые зубы, особенно если недавно вы смотрели программу про диких зверей», — рассказала психолог.

Однако, по словам Матвеевой, если «острые» элементы рисунка повторяются неоднократно в разных творческих работах ребенка или такие детали кажутся неуместными, это повод задуматься о его эмоциональном состоянии.

«Бывает, что детский рисунок кажется взрослому недоработанным или вовсе оказывается непонятным. „Что это у тебя все такие длиннорукие?“, „Давай маме машину нарисуем, а папе волосы!“ — это частые примеры критики. Если вам непонятны детали, задавайте вопросы, а не выражайте свое недовольство. Если хотите внести корректировки, то приглашайте ребенка к обсуждению: „Красивый портрет! Как ты думаешь, что можно добавить к нему, чтобы стало понятно, что мама тут радуется?“» — посоветовала специалист.

Она призвала помнить, что творчество — пространство для самовыражения. Принимайте рисунок так же, как принимаете своего ребенка — таким, какой он есть.