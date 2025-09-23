Психолог рекомендовала помогать детям с уроками до второго класса

Психолог-психотерапевт Анна Хоботова рассказала, что родителям стоит помогать детям с домашними заданиями в первом и частично во втором классе, а затем постепенно приучать их к самостоятельности, сообщает «ФедералПресс» .

Психолог-психотерапевт и руководитель сети центров помощи трудным подросткам Анна Хоботова объяснила, что в первом классе родителям необходимо делать уроки вместе с ребенком. Во втором классе также рекомендуется помогать, но уже со второй-третьей четверти стоит постепенно предоставлять ребенку больше самостоятельности, при этом продолжая проверять результат.

«Те предметы, которые даются ребенку легче, он выполняет сам: вы проверяете на черновике, и потом он переписывает. А те предметы, которые даются с трудом, лучше выполнять вместе. Постепенно ребенка нужно приучать к самостоятельности: чтобы он сам следил за расписанием, смотрел в дневник, понимал сроки выполнения заданий. Все это формирует у ребенка ответственность», — отметила Хоботова.

Эксперт подчеркнула, что если родители продолжают выполнять задания вместе с ребенком до пятого-седьмого класса, то у школьника не формируется чувство ответственности. Он будет считать, что контроль за учебой — задача родителей. Хоботова добавила, что важно проявлять терпение и учитывать индивидуальные особенности развития ребенка, а также сложность разных предметов.

Психолог подытожила, что ребенок должен сам следить за сроками и выполнять задания, иначе родители оказывают ему медвежью услугу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.